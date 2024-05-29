6 dekarlık alanda üretime başlamıştı... İlk hasat yapıldı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:37

Güncelleme: 29.05.2024 - 14:37

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümü'nden mezun olan 24 yaşındaki genç girişimci geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD hibelerinden yararlanarak kurduğu 6 dekarlık serasında hasat heyecanını yaşıyor. 3 dekarlık alanda salatalık diğer 3 dekarlık alanda da domates yetiştiriciliği yapan genç girişimci Ömer Uysal, salatalık hasadına başladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, beraberinden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve teknik ekiple birlikte genç girişimcinin serasını ziyaret ederek sevincine ortak oldu.

Genç yaşta tarım sektörüne adım atan Ömer Uysal, seracılık sektöründe başarıyla ilerleyen gençlerden biri. Tarımla uğraşmayı sevdiğini söyleyen Uysal, birşeyler üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ailesinin de tarım sektörünün içinde faaliyet gösterdiğini söyleyen Uysal, “Tarımın içinde büyüyen biri olarak sektöre yabancı değilim. Tarımsal üretimin içinde yer almak, yetiştirdiğiniz ürünleri insanların beğenisine sunmak beni mutlu ediyor. İnşallah bu alanda tecrübemi ve bilgimi artırarak ilerlemeyi düşünüyorum. Bu yatırımı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sunduğum projenin kabul edilmesiyle yaptım. Hem Tarım Bakanlığı’na hem de TKDK’ya teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez ürünümüzü hasat ediyoruz ve pazara sunacağız. Tüm genç arkadaşlarımı tarım sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

24 yaşındaki Ömer Uysal’ı tebrik eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, tarım sektöründeki istekli gençleri gördükçe çok mutlu olduklarını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde her zaman gençlerin yanında onlara destek olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, “bugün Erzincan’a baktığımız zaman çok sayıda gencimizin tarım sektörüne yatırım yaptığını görüyoruz. Ömer gibi seracılığa yatırım yapan çok sayıda gencimiz var. Tarımın diğer alt sektörlerine ve hayvancılığa yatırım yapan çok sayıda Erzincanlı genç var. Tarım ve Orman Bakanlığımız her zaman gençlere destek sağlıyor. TKDK hibeleri gençlerimiz için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat. İnşallah bu genç arkadaşlarla Erzincan tarımını çok daha ilerilere götüreceğiz” diye konuştu.