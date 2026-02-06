Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 Şubat’ın 3. yılında dinmeyen acı: Ünlü isimlerden duygulandıran paylaşımlar

6 Şubat’ın 3. yılında dinmeyen acı: Ünlü isimlerden duygulandıran paylaşımlar

6.02.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
6 Şubat’ın 3. yılında dinmeyen acı: Ünlü isimlerden duygulandıran paylaşımlar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan ve 53 binden fazla yurttaşımızın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam üç yıl geçti. Türkiye’yi yasa boğan felaketin yıl dönümünde sanat dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla acıyı ilk günkü tazeliğiyle hatırlattı.

Türkiye tarihinin en karanlık sabahlarından biri olan 6 Şubat 2023’ün üzerinden tam üç yıl geçti. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açarak 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz depremlerin yıl dönümünde, toplumsal bellek bir kez daha tazelendi.

Acının merkez üssü olan illerde anma törenleri sürerken, sanat dünyası da bu büyük trajediyi unutmadı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya platformları üzerinden yayımladıkları mesajlarla kaybettiklerimizi anarken, geride kalanların dinmeyen sızısına ortak oldu.

İşte ünlü isimlerin 6 Şubat paylaşımları...

Ümit Erdim

Image

İrem Derici

Image

Melek Baykal

Image

Nebahat Çehre

Image

Ziynet Sali

Image

Aşkın Nur Yengi

Image

Sibel Can

Image

Muazzez Ersoy

Image

İbrahim Büyükak

Image

Zafer Algöz

Image

Soner Sarıkabadayı

Image

Nergis Kumbasar

Image

Serdar Ortaç

Image

Simge Sağın

Image

Seda Bakan

Image

Burcu Binici

Image

İsmail Hacıoğlu

Image

Ege Kökenli

Image

Müjde Uzman

Image



İlgili Konular: #6 Şubat depremleri