6 Şubat’ın 3. yılında dinmeyen acı: Ünlü isimlerden duygulandıran paylaşımlar

Türkiye tarihinin en karanlık sabahlarından biri olan 6 Şubat 2023’ün üzerinden tam üç yıl geçti. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açarak 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz depremlerin yıl dönümünde, toplumsal bellek bir kez daha tazelendi.

Acının merkez üssü olan illerde anma törenleri sürerken, sanat dünyası da bu büyük trajediyi unutmadı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya platformları üzerinden yayımladıkları mesajlarla kaybettiklerimizi anarken, geride kalanların dinmeyen sızısına ortak oldu.



İşte ünlü isimlerin 6 Şubat paylaşımları...

Ümit Erdim

İrem Derici

Melek Baykal

Nebahat Çehre

Ziynet Sali

Aşkın Nur Yengi

Sibel Can

Muazzez Ersoy

İbrahim Büyükak

Zafer Algöz

Soner Sarıkabadayı





Nergis Kumbasar

Serdar Ortaç

Simge Sağın

Seda Bakan

Burcu Binici

İsmail Hacıoğlu

Ege Kökenli

Müjde Uzman





