68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Sanatçılardan 'ICE' tepkisi

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

Crypto.com Arena'da düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi.

"YILIN ŞARKISI" ÖDÜLÜ BILLIE EILISH'İN

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı.

"En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.

KENDRİCK LAMAR "RAP" KATEGORİSİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.

Alternatif müzikte The Cure, "Songs Of A Lost World" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi,"Never Enough" adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı.

"K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.

SAHNEDE POLİTİK MESAJLAR DA GÜNDEM OLDU

Birçok sanatçı tören sırasında konuşmalarında göçmen haklarına vurgu yaparak ICE uygulamalarını eleştirdi.

SANATÇILARDAN ICE'A SERT TEPKİ

Bu yılki Grammy töreninde ABD'deki göçmenlik politikaları ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) uygulamalarına yönelik eleştiriler birçok konuşmanın ortak noktası oldu.

Billie Eilish, ödül konuşmasında göçmen karşıtı uygulamalara dikkat çekerek, "Kimse çalıntı topraklarda ‘yasadışı' değildir. Konuşmamız, ses çıkarmamız, protesto etmemiz gerekiyor. Seslerimiz önemli" ifadelerini kullandı.

Bad Bunny ise "En İyi Música Urbana Albümü" ödülünü alırken, "Tanrı'ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE out" sözleriyle sahneden net bir mesaj verdi.

Sanatçı, konuşmasının devamında, "Biz vahşi değiliz. Hayvan değiliz. Uzaylı değiliz. Biz insanız. Biz Amerikalıyız. Bazen nefretle kirleniyoruz. Ama nefretle savaşmanın yolu daha fazla nefret değil. İnsanlarımızı seviyoruz, ailelerimizi seviyoruz. Mücadele buysa, sevgiyle olmalı" diyerek salondan uzun süre alkış aldı.

Olivia Dean de sahnede kendisini "bir göçmenin torunu" olarak tanımlayarak, "Ben burada bir göçmenin torunu olarak duruyorum. Burada olmamın sebebi, bir kadının cesaret edip yola çıkması" dedi.

İşte Grammy 2026 kazananları listesi...

• Yılın Albümü: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

• Yılın Kaydı: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

• Yılın Şarkısı: "Wildflower" - Billie Eilish

• En İyi Pop Solo Performansı: "Messy" - Lola Young

• En İyi Pop Vokal Albümü: Mayhem - Lady Gaga

• En İyi Çağdaş Country Albümü: Beautifully Broken - Jelly Roll

• En İyi Música Urbana Albümü: DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

• En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Dean

• En İyi Rap Albümü: GNX - Kendrick Lamar

• En İyi Afrika Müziği Performansı: "Push 2 Start" - Tyla

• En İyi Global Müzik Performansı: "EoO" - Bad Bunny

• En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: A Matter of Time - Laufey

• En İyi Albüm Kapağı: Chromakopia - Tyler, The Creator

• En İyi Geleneksel Country Albümü: Ain't in It for My Health - Zach Top

• En İyi Country Şarkısı: "Bitin' List" - Tyler Childers

• En İyi Country Solo Performansı: "Bad as I Used to Be (F1 the Movie'den)" - Chris Stapleton

• En İyi Rap Şarkısı: "TV Off" - Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

• En İyi Melodik Rap Performansı: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

• En İyi Rap Performansı: "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T ve Malice (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

• En İyi R&B Albümü: Mutt - Leon Thomas

• En İyi R&B Şarkısı: "Folded" - Kehlani

• En İyi R&B Performansı: "Folded" - Kehlani

• Yılın Söz Yazarı: Amy Allen

• Yılın Prodüktörü: Cirkut

• En İyi Alternatif Müzik Albümü: Songs of a Lost World - The Cure

• En İyi Rock Albümü: Never Enough - Turnstile

• En İyi Rock Şarkısı: "As Alive as You Need Me to Be" - Nine Inch Nails

• En İyi Rock Performansı: "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman ve II

• En İyi Müzik Videosu: "Anxiety" - Doechii

Video yönetmeni: James Mackel

Video yapımcıları: Pablo Feldman, Jolene Mendes ve Sophia Sabella

• En İyi Dans Pop Kaydı: "Abracadabra" - Lady Gaga

• Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği: Sinners - Çeşitli Sanatçılar

• Görsel Medya İçin En İyi Şarkı: "Golden" - KPop Demon Hunters

• En İyi Dans/Elektronik Albüm: Eusexua - FKA twigs

• En İyi Dans/Elektronik Kaydı: "End of Summer" - Tame Impala

• En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande