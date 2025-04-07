Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:23

İdo ve Budo seferleri, sert hava şartları nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. 7 Nisan hava durumuna göre ise İdo ve Budo seferleri iptal edildi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?

İDO SEFERLER İPTAL Mİ?

7 Nisan günü İdo tarafından yapılan herhangi bir iptal sefer açıklaması bulunmuyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri, 7 Nisan Pazartesi günü hava şartları nedeniyle;

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi,

11:30 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi iptal edildiğini bildirdi.