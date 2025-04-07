7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?
Bursa Deniz Otobüsleri (Budo) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinde aksama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?
İdo ve Budo seferleri, sert hava şartları nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. 7 Nisan hava durumuna göre ise İdo ve Budo seferleri iptal edildi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?
İDO SEFERLER İPTAL Mİ?
7 Nisan günü İdo tarafından yapılan herhangi bir iptal sefer açıklaması bulunmuyor.
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bursa Deniz Otobüsleri, 7 Nisan Pazartesi günü hava şartları nedeniyle;
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi,
11:30 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi iptal edildiğini bildirdi.
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