74 yaşındaki kağıt toplayıcısı: “Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım”
Sokak röportajında konuşan 74 yaşındaki yurttaş sosyal medyada gündem oldu. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan yurttaş, ameliyat olduğunu ve parmağının kesilmesine rağmen sancı içinde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
Bir Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajındaki tartışma sırasında oradan geçen kağıt toplayıcısı yurttaş, anlattıklarıyla izleyenleri duygulandırdı. "Sokak Kedisi" isimli bir kanala konuşan 74 yaşındaki adam, ameliyat olduğunu ve parmağının kesilmesine rağmen sancı içinde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
‘AMELİYAT OLDUM PARMAĞIM KESİLDİ’
Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayan 74 yaşındaki adam, şunları söyledi:
"Bizi kimse işe almıyor. Bunun için mecbur bu işi yapıyorum. Kutu topluyorum. Demir, teneke, öyle şeyler topluyorum ve ekmeğimi buluyorum. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapmak zorundayım. Çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım"
HALUK LEVENT’TEN DESTEK
Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent de konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Levent, "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" ifadelerini kullandı.
Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir.— Haluk Levent (@haluklevent) October 6, 2021
Ama böyle de bırakamayız abimizi.
Haydi Ahbap!@Haydi_Ahbap https://t.co/Iwz4j3kvmC
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