9 adımda mükemmel cilt bakımı önerileri
İyi cilt bakım ürünlerine sahip olmak yeterli değildir: Ürünlerinizin en etkili olması için doğru sırayla uygulamanız da gerekir. Rutininiz cilt tipinize, ürünlerinizin içeriklerine ve formülasyonlarına ve günün saatine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, iyi bir kural, en inceden en kalına doğru doku sırasına göre uygulamaktır, çünkü ince ürünler daha kalın olanlara nüfuz edemez.
Cilt bakımı, cilt sağlığı açısından başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konudur. Doğru bakım yöntemleri ile desteklenmeyen ciltler; beslenme bozuklukları, uyku düzensizlikleri, sigara - alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve çevresel faktörler sebebi ile hızlı yıpranır, ışıltısını kaybeder ve çabuk yaşlanır. Tüm bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için doğru cilt bakımı yöntemlerini rutin hale getirmeniz gerekir.
İşte mükemmel bir cilt için 9 adım...
TEMİZLEYİN, GÖZENEKLERİ AÇIN
Sabah ve gece yüzünüzü suyla yıkayın ve temiz avuçlarınız arasında az miktarda nazik temizleyiciyi ovalayın.
Nazik basınç kullanarak yüzünüzün her yerine masaj yapın.
Ellerinizi durulayın ve temizleyiciyi ve kiri temizleyene kadar yüzünüzü durulamak için suyla yüzünüze masaj yapın.
Yüzünüzü yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın.
Makyaj yapıyorsanız, gece iki kez temizlemeniz gerekebilir. Öncelikle makyajınızı temizleme yağı veya misel suyu ile temizleyin.
Makyajın daha kolay çıkmasını sağlamak ve gözlerinizi ovuşturmaktan kaçınmak için özel göz makyajı temizleyicilerini sürdükten sonra silmeden bir süre bekleyin.
TONER KULLANMAK İYİDİR
Toner kullanıyorsanız, yüzünüzü temizledikten sonra ve her şeyden önce uygulayın.
Avucunuza veya pamuğa birkaç damla toner dökün ve yüzünüze hafifçe vurun.
Toneriniz peeling yapıyorsa (yani glikolik asit gibi bileşenlerle ölü deri hücrelerini yok ediyorsa) yalnızca geceleri kullanın.
Nemlendirici formüller günde iki kez kullanılabilir.
Peeling toneri ile retinoidleri veya diğer eksfoliyatörleri aynı anda kullanmayın.
SERUMLARLA BESLEYİN
Sabah, cildinizi gün boyunca karşılaşacağınız serbest radikallerden korudukları için, parlatıcı C vitamini serumu gibi antioksidanlar içeren bir serum kullanmak için harika bir zamandır.
Özellikle cildi tahriş edebilecek ve kurutabilecek yaşlanma karşıtı veya akne tedavileri kullanıyorsanız, gece cildinizin kurumasını önleyen hyaluronik asit içeren nemlendirici bir serum kullanmak için iyi bir zamandır.
Serumlar ayrıca alfa-hidroksi asitler (AHA) veya laktik asit gibi eksfolyantlar içerebilir.
Ne kullanırsanız kullanın, her zaman unutmayın: Su bazlı serumlar nemlendiricinin altına gitmelidir; Yağ bazlı serumlar nemlendiriciden sonra uygulanmalıdır.
GÖZ ÇEVRESİNE ÖZEL BAKIM
Göz altı bölgenize normal nemlendirici uygulayabilirsiniz, ancak özel bir göz kremi kullanmaya karar verirseniz, göz kremleri yüz nemlendiricilerinden daha ince olma eğiliminde olduğundan, genellikle nemlendiricinin altına sürmek istersiniz.
Sabahları şişkinliği gidermek için metal bilyalı aplikatörlü bir göz kremi kullanmayı ve buzdolabında saklamayı deneyin.
Geceleri nemlendirici bir göz kremi kullanmak, sabahları gözlerin kabarık görünmesine neden olan sıvı tutulmasına neden olabilir.
SİVİLCELERDEN KURTULUN
Vücudunuz geceleri onarım modundayken sivilce lekesi tedavileri için en ideal zamandır.
Tahrişe neden olabilecek benzoil peroksit veya salisilik asitler gibi akneyle mücadele eden bileşenlerin retinol ile katmanlanmasına karşı dikkatli olun.
Bunun yerine, cildinizi sakin ve nemli tutmak için en iyisini yaptığınızdan emin olun.
NEMLENDİRİN
Nemlendirici hem cildi nemlendirir hem de uyguladığınız ürünün diğer tüm katmanlarını kilitler.
Sabah için ideal olarak SPF 30 veya daha yüksek hafif bir losyon arayın.
Akşamları daha kalın bir gece kremi kullanabilirsiniz.
Kuru cilde sahip olanlar sabah ve akşam krem ??kullanmak isteyebilirler.
KIRIŞIKLIKLARA KARŞI RETİNOL KULLANIN
Retinoidler (retinol dahil A vitamini türevleri), cilt hücresi dönüşümünü artırarak koyu lekeleri, çatlakları ve ince çizgileri azaltabilir, ancak özellikle hassas ciltler için tahriş edici olabilir.
Retinoid kullanıyorsanız, güneşte bozulduklarını bilin, bu nedenle sadece geceleri kullanılmalıdır.
Ayrıca cildinizi güneşe karşı ekstra hassas hale getirirler, bu nedenle güneş kremi şarttır.
DOĞAL YAĞLARI SONA SAKLAYIN
Yüz yağı kullanıyorsanız, diğer cilt bakım ürünlerinizden sonra uyguladığınızdan emin olun, çünkü başka hiçbir şey yağa nüfuz edemez.
HER GÜN GÜNEŞ KREMİ ŞART
Bu son adım olabilir, ancak hemen hemen tüm dermatologlar size güneşten korunmanın herhangi bir cilt bakım rejiminin en önemli parçası olduğunu söyleyecektir.
Cildinizi UV ışınlarından korumak cilt kanserini ve yaşlanma belirtilerini önleyebilir.
Nemlendiriciniz SPF içermiyorsa, yine de güneş koruyucu kullanmanız gerekir.
Kimyasal güneşten koruyucular için, güneş koruyucunun etkili olması için dışarı çıkmadan önce 20 dakika bekleyin.
Geniş spektrumlu SPF'yi arayın; bu, güneş koruyucunuzun hem UVA hem de UVB radyasyonundan koruduğu anlamına gelir.
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