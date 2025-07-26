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9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

26.07.2025 10:12:00
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Haber Merkezi
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9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde polis memurları arasından 500 öğrenci alımı yapılıyor. Peki, 9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

Ön başvuruları 23 Mayıs - 3 Haziran tarih aralığında alınan 9. dönem PAEM için adayların sınav giriş belgeleri 21 Temmuz'da https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yayımlandı. Peki, 9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

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9. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

9. dönem PAEM sınavları 26 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Avrupa), İzmir ve Samsun'daki sınav merkezlerinde düzenlenecek. 100 sorunun yer aldığı sınavdan adaylar en az 70 puan almalılar.

PAEM SINAVI SORU KONULARI VE DAĞILIMI

  • Genel Kültür ve Analitik Düşünme (%30)
  • Polis Meslek Mevzuatı (%10)
  • Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
  • Ceza Hukuku (%10)
  • Anayasa Hukuku (%10)
  • İdare Hukuku (%10)
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)
  • İnsan Hakları (%10) 
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