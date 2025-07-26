Ön başvuruları 23 Mayıs - 3 Haziran tarih aralığında alınan 9. dönem PAEM için adayların sınav giriş belgeleri 21 Temmuz'da https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yayımlandı. Peki, 9. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınavında hangi konular var?

9. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

9. dönem PAEM sınavları 26 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Avrupa), İzmir ve Samsun'daki sınav merkezlerinde düzenlenecek. 100 sorunun yer aldığı sınavdan adaylar en az 70 puan almalılar.

PAEM SINAVI SORU KONULARI VE DAĞILIMI