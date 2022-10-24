90'lı yıllara damga vuran Sinem Üretmen yaşamını yitirdi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:21

90'lı yıllarda manken ve oyuncu olan Sinem Üretmen 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi eski manken Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun" notunu düştü.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

Üretmen’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde oynadı.