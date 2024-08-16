Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:45

Güncelleme: 16.08.2024 - 15:45

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 93 nerenin telefon kodu? +93 hangi ülkenin telefon kodu?

93 NERENİN ALAN KODU?

93 alan kodu Afganistan'a aittir. Telefonunuza +93 veya 0093 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Afganistan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.