A Capella TimbrFifths’in repertuvarı geniş bir müzikal yelpazeye sahip. Grup, klasik eserlerden modern düzenlemelere, Türkçe parçalardan, çok sesli düzenlemelere kadar farklı tarzlarda eserler seslendiriyor. Peki, A Capella Timbrfifths ne zaman kuruldu? A Capella Timbrfifths üyeleri kimler?
A CAPELLA TİMBRFİFTHS NE ZAMAN KURULDU?
A Capella TimbrFifths, 2023 yılının son aylarında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından kuruldu.
A CAPELLA TİMBRFİFTHS ÜYELERİ KİMLER?
Topluluk beş vokal üyeden oluşuyor:
Ahmet Acar (Vokal)
Miran Atik (Vokal)
Ali Öğünç (Vokal)
Erdem Büyükaşık (Vokal)
Çağan Ege Mutlu (Vokal)