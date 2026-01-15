A Capella TimbrFifths’in repertuvarı geniş bir müzikal yelpazeye sahip. Grup, klasik eserlerden modern düzenlemelere, Türkçe parçalardan, çok sesli düzenlemelere kadar farklı tarzlarda eserler seslendiriyor. Peki, A Capella Timbrfifths ne zaman kuruldu? A Capella Timbrfifths üyeleri kimler?

A CAPELLA TİMBRFİFTHS NE ZAMAN KURULDU?

A Capella TimbrFifths, 2023 yılının son aylarında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından kuruldu.

A CAPELLA TİMBRFİFTHS ÜYELERİ KİMLER?

Topluluk beş vokal üyeden oluşuyor:

Ahmet Acar (Vokal)

Miran Atik (Vokal)

Ali Öğünç (Vokal)

Erdem Büyükaşık (Vokal)

Çağan Ege Mutlu (Vokal)