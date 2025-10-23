AB tescilli Suruç narında hasat dönemi: 650 bin ton nar üretimi bekleniyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bu yıl kurak geçen sezona rağmen nar üreticileri, bereketli bir hasat yapmanın sevincini yaşıyor. Bahçelerden toplanan narlardan tadı güzel olanlar başta Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilirken bazıları ise yurt içindeki tüketicilere ulaştırılıyor. Tadı ekşi olanlar ise nar ekşisine dönüştürülüyor. Küçük atölyelerde ya da evlerdeki geleneksel metotlarla hazırlanan nar ekşisi de yurt dışı ve yurt içinde pazarlanıyor.

HALK TARAFINDAN ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Gıda Yüksek Mühendisi Mustafa Erdal, Suruç narının sadece taze meyve olarak değil, sanayiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suruç narının kendine has tadı, mayhoş özelliği, ekşiliği, antioksidan ve fenolik maddenin varlığından dolayı gerek kolesterol, gerek şeker hastaları üzerinde olumlu etkileri bulunduğundan halkımız tarafından çokça tercih edilmektedir. Bunun sadece taze tüketim olarak değil de konsantre ederek de yıl boyunca ulaşılabilir bir ürün olmasını istiyoruz. Belli başlı küçük işletmeler veya aileler tarafından narlar hasat edildikten sonra yıkanıp tane haline getiriliyor. Daha sonra küçük makinelerle presleniyor. Bekletilip süzüldükten sonra sonra elde edilen aroma nar ekşisi haline getiriliyor" dedi.