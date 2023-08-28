Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:19

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:19

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, bazı Müslüman kadınların giydiği geleneksel kuzey Afrika/Arap kıyafeti abayaları okullarda yasaklayacaklarını söyledi. Bu açıklamanın ardınan abayanın ne olduğu yurttaşları meraklandır. Peki, Abaya ne demek? Abaya elbise nedir? Abayayı kimler giyer?

ABAYA NEDİR?

Genellikle siyah renkli, bol, omuzlardan ayak bileğine kadar uzunlukta, daha çok Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran, Mısır gibi ülkelerde giyilen kaftan veya çarşaf benzeri kadın üst giysisidir. Baştan itibaren başladığında çarşafa yakın bir görünüm alır. Nikab adı verilen; gözlerin dışında tüm yüzü kapatan yüz peçesi ile birlikte de giyilir. Abaye yüz ve eller dışında ayaklar dahil olmak üzere bütün bedeni kapatır. Bütün bunlara ek olarak siyah renkli bir eldiven ile eller de tümüyle kapatılabilmektedir.

Abaye ile aynı amaçla kullanılan ancak farklı biçim veya isimlere sahip giysiler vardır. Günümüz modellerine çoğunlukla kaftan adı verilir. Önü kapalı veya açık abaye biçimleri bulunmaktadır. Türleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir: Bazı abayeler siyah ve nakış işlemeli kumaştan iken bazı abayeler ise açık renkli ve tasarım bakımından değişiklik gösterebilmektedir.

Endonezya ve Malezya'da abaye için kebaya sözcüğü kullanılmakta olup bu sözcük Arapça aslı olan abayeden gelmektedir. Güney Asya'da abaye yerine giyilen kıyafet Burkadır.