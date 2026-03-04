ABD’nin ‘Alan 52’ sırrı: Nükleer deneme mi, doğal afet mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nin en korunaklı ve gizli askeri bölgelerinden biri olan Nevada Tonopah Test Sahası (Alan 52), son günlerde alışılmadık bir sismik hareketliliğe ev sahipliği yapıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede büyüklükleri 4.9’a kadar ulaşan 100’den fazla yer sarsıntısı kaydedildi. 180 mil uzaklıktaki Las Vegas’ta dahi hissedilen bu sarsıntılar, jeolojik bir hareketlilikten ziyade askeri bir hazırlığın işareti olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirdi.

ALAN 52' ÇEVRESİNDE OLAĞANDIŞI SİSMİK AKTİVİTE

Bilim dünyasının dikkatini çeken sarsıntıların merkez üssü, ABD ordusunun deneysel hava araçlarını ve ileri teknoloji silah sistemlerini test ettiği stratejik bir bölge olarak biliniyor. USGS verileri, büyüklüğü 2.5'in üzerinde olan 16 ana depremin yanı sıra, bölgede çok sayıda mikro sarsıntının yaşandığını doğruluyor. Tonopah Test Sahası'nın nükleer silah geliştirme geçmişi göz önüne alındığında, sismik verilerin yer altı patlamalarıyla benzerlik gösterip göstermediği uzmanlar tarafından titizlikle inceleniyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM VE ZAMANLAMA MANİDARLIĞI

Depremlerin yaşandığı dönem, küresel siyasi konjonktür açısından kritik bir noktaya işaret ediyor. 28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından bölgede suların ısınması, Nevada’daki sarsıntıların bir "misilleme hazırlığı" olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

TEKTONİK ESNEME Mİ, GİZLİ DENEY Mİ?

Jeologlar, söz konusu sarsıntıların Merkezi Nevada Sismik Bölgesi'nde (CNSZ) yer alan fay hatlarındaki doğal bir esnemeden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Tektonik plakaların yer değiştirmesi sonucu oluşan çatlakların bu ölçekte sarsıntılar yaratabileceği belirtilse de, nükleer uzmanlar yer altı patlamalarının da benzer sismik imzalar bıraktığına dikkat çekiyor.

ABD'nin son resmi yer altı nükleer testi olan 1992 tarihli "Divider" operasyonundan bu yana resmi bir deneme yapılmadığı bilinse de, Nükleer Müzesi’nden yapılan açıklamada tesisin "ulusal güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda her an nükleer testlere açılabileceği" vurgulanıyor.

NÜKLEER TESİSLERİN 'MİLLİ GÜVENLİK' ROLÜ

Nevada Ulusal Güvenlik Sahası, halihazırda resmi nükleer testler için kullanılmasa da "ulusal güvenlik savunma programları" için aktif tutulmaya devam ediliyor. Tesisin acil müdahale teknikleri ve açık hava deneyleri için tercih edilen bir konum olması, gizemli depremlerin arkasında "yeni bir silah teknolojisinin test edilmesi" olasılığını da barındırıyor.