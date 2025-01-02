ABD'de yeni bir 'dil'in geliştiği keşfedildi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:59

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:59

İspanyolca ve İngilizce konuşanların kültürel kaynaşması sonucu Miami'nin bazı bölgelerinde yeni bir lehçe ortaya çıkıyor .

Bu belirgin lehçe, İspanyolca konuşulan ülkelerden Güney Florida'ya onlarca yıl süren göç sonucu ortaya çıkan, İngilizcenin İspanyolcadan etkilenen bir lehçesi.

ABD'deki en iki dilli şehirlerden biri olan Miami, çoğunluğu Hispanik ve Latin kökenlilerden oluşan bir nüfusa sahiptir. Son yıllarda, İspanyol dilleri Amerikan İngilizcesi ile karışmış ve bu da kendi ifadelerinden oluşan yeni bir lehçenin ortaya çıkmasına neden oldu.

Miami'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'nden dilbilimciler, dilsel gelişimin, insan dillerinin tarihsel ve toplumsal koşullar karşısında nasıl sürekli şekil değiştirdiğinin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi.

Florida Uluslararası Üniversitesi Kentsel Çevrede Beşeri Bilimler Merkezi Direktörü Profesör Phillip M. Carter, IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Tüm kelimelerin, lehçelerin ve dillerin bir tarihi vardır." Miami'de İngilizce konuşmanın birçok yolu var. Son 10 yıldır incelediğimiz çeşitlilik, Güney Florida'da Latin kökenli çoğunluklu topluluklarda doğan insanların ana dil çeşitliliğidir. Çeşitlilik, bazı benzersiz ancak nihayetinde önemsiz telaffuzlar, bazı önemsiz dil bilgisi farklılıkları ve Güney Florida'da uzun süredir var olan İspanyolca'nın etkisi altındaki kelime farklılıkları ile karakterize edilir,” diye ekledi .

Bu yeni lehçe yalnızca iki dil konuşanlar tarafından benimsenmedi. Aslında dilbilimciler, belirli ifadelerin ana dili İngilizce olan kişiler tarafından da benimsendiğini fark ettiler. Bulguları, lehçenin Miami'dekilere genellikle "doğal" geldiğini, ancak bölge dışında yaşayan insanların bunu önemli ölçüde daha yabancı bulduğunu gösterdi. Lehçelerin, lehçeyi konuşmayan insanların onu dilbilgisi dışı bulmasına kadar ince farklılıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını vurguladı.