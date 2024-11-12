ABD'li bilim insanları açıkladı: Seks sıklığının ölüm riskiyle bağlantısı var

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:45

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:28

ABD'li Walden Üniversitesi halk sağlığı bilimcisi Srikanta Banerjee liderliğinde yapılan yeni araştırmaya, Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi (NHANES) kapsamında 20 ila 59 yaş aralığındaki kadınlar katıldı.

Çalışmada kadınlara şu soru soruldu: "Geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık kaç kez vajinal veya anal seks yaptınız?"

Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 38'i haftada ortalama bir veya daha fazla kez seks yaptıklarını söyledi.

Beş yıllık bir süreyi kapsayan araştırmada, yılda 52 kereden az seks yaptığını iddia eden kadınların, ölme ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Journal of Psychosexual Health dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, "Cinsel sağlığın genel sağlığı nasıl etkilediğini tam olarak anlamak konusunda artan bir ilgi var" diye yazdı.