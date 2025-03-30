ABD'li oyuncu Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:38

Güncelleme: 30.03.2025 - 17:38

ABD'Lİ oyuncu Richard Chamberlain, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Chamberlain’in dün öğleden sonra Hawaii’de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'li oyuncu Chemberlain, 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', 'Süleyman'ın Hazinesi, Dr. Kildare', 'Shogun' ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.

RICHARD CHAMBERLAIN KİMDİR?

31 Mart 1934’te Los Angeles, Kaliforniya’da doğan Richard Chamberlain, 1960’ların popüler tıp dizisi Dr. Kildare ile şöhrete kavuştu. Nazik ve şefkatli bir doktoru canlandırdığı bu rol, ona 1963 yılında Altın Küre kazandırdı.

Gençliğinde Beverly Hills’te büyüyen Chamberlain, Pomona Koleji’nde resim ve sanat tarihi eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarında tiyatro yapımlarında yer aldı ve oyunculuğa olan tutkusunu keşfetti. Ancak Kore Savaşı sırasında ABD ordusuna alındı ve askerlik görevini tamamladıktan sonra kariyerine devam etti.

1966’da Dr. Kildare dizisi sona erdikten sonra İngiltere’ye taşınan Chamberlain, Hamlet başta olmak üzere birçok İngiliz sahne yapımında rol aldı. Amerika’ya dönüşünün ardından Shogun (1980), The Thorn Birds (1983) ve The Bourne Identity (1988) gibi yapımlarla televizyon dünyasında büyük başarı yakaladı.

Kariyerinde pek çok önemli yapıma imza atan Richard Chamberlain, sinema ve televizyon dünyasında romantik başrol oyuncusu kimliğiyle tanınıyordu. Hollywood’un unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan usta oyuncu, geride sayısız başarılı yapım ve unutulmaz performans bıraktı.