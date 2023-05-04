ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Türkiye'deki fiyatlara tepki gösterdi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:20

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:21

Ailesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırmasıyla dikkat çekiyor.

Erdem Baş, Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı karşılaştırarak da eleştiriler almıştı.

Baş, son olarak 2022 yılında kiraladığı aracın 2023'teki fiyatını öğrenince şoke oldu.

"YOK ARTIK DİYORUM"

Oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2022 nisanında aylık 4.500 e kiraladığım arabanın aylık kirasının şimdi 18-19 bin olduğunu öğrendim.. yok artık diyorum.. yuh hatta çüş diyorum.." dedi.