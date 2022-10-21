Açık Deniz 3: Kafes Dalışı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Açık Deniz 3: Kafes Dalışı filminin IMDb puanı kaç?

21 Ekim 2022 Cuma, 15:17

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı (Open Water 3: Cage Dive) Gerald Rascionato tarafından yönetilen ve yazılan, Lionsgate Yapım tarafından Açık Su film serisinin üçüncü bölümü olarak çekilen bir dram/gerilim filmidir.

AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üç arkadaş düzenlenen bir ekstrem gerçekçilik şovuna katılmak isterler ve bunun için bir deneme video çekmeye hazırlanırlar. İlginç bir video çekme fikri onları büyük beyaz köpek balıklarıyla dalış yapmaya sürükler. Yaptıkları dalışın devamında büyük beyaz köpek balıklarının olduğu sularda mahsur kalırlar. Üç arkadaşın yaşadıkları zor anları ellerindeki kamera kaydeder.

AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Hogan

Josh Potthoff

Megan Peta Hill

Suzanne Dervish-Ali

AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlenmiştir.