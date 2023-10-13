Acısını unutmak için yardıma koştu

Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:24

Güncelleme: 13.10.2023 - 08:24

İzmir’de oğlu Kıvanç Emir (10) ile yaşayan Özlem Emir (39), 7 yıl önce şehit olan trafik polisi eşi adına “Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma Derneği”ni kurdu. Hem kadınlara hem çocuklara yardım eli uzatıp gönüllü destekçileri olan Emir, “Oğlumla acının içinde kalmaktansa acımızı dönüştürmeyi tercih ettik” dedi.

ŞEHİT OLDU

15 yıl anaokulu öğretmenliği yapan Özlem Emir, 2009 yılında hayatını trafik polisi Sabri Emir ile birleştirdi. Sabri Emir, 1 Haziran 2016’da Zafer Payzın Köprüsü altında görev yaptığı sırada Karşıyaka istikametinden gelen motosikletin çarpması sonucu 33 yaşında şehit oldu. Bir anda hayatı altüst olan ve anaokulu öğretmenliğini bırakan Özlem Emir, çok sayıda sosyal sorumluluk projesine katıldı. Emir, 2021 yılında da eşinin adına Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni kurdu. Emir hem kadınlara hem çocuklara yardım eli uzatıp gönüllü destekçileri oldu. Dernekteki kadınlarla bir araya gelip, ürettikleri ürünlerle kadın ve çocuklara destek olan Emir, çocuklara aynı zamanda trafik eğitimi veriyor. Diyarbakır’da eşinin adına kütüphane de kurduklarını belirten Emir, ikinci kütüphaneyi eşinin memleketi Gaziantep’te kurmak için çalışmalara başladı. Oğlu Kıvanç ile hayata tutunduklarını belirten Emir, “Oğlumla acının içinde kalmaktansa acımızı dönüştürmeyi tercih ettik. Ruhumuzu iyileştirmeye gönüllü yardımlarla başladık. Tüm faaliyetleri oğlumla yapıyoruz. Nereye gitsem oğlum da okuldan sonra, benimle geldi. Hayalim, insanlara yardım etmekti. Eşim de bana hep destek olmuştu. Gidişiyle de bana yeni bir süreci öğretti. Kendimi bu yola adadım. İyiliğin etkilerini görüyorum. Gönüllü olarak birilerine dokundukça beni mutlu ediyor. Bostanlı Pazar Yeri’nin arkasında trafik eğitim parkurumuz var. İki yıldır, gidecekleri yerlere ulaşımı zor olan çocuklara trafik eğitimi veriyoruz. Sadece okuldan gelenleri değil, sosyal hizmetlerden gelen çocuklarımızı da eğitime aldık. Ben de orada tamamen çocuklaşıyorum. Onlar, benim ruhumu besliyor” ifadelerini kullandı.

KADINLAR BAŞARIR

Kurduğu derneğin aynı zamanda başkanlığını yürüten Emir, “Çalışmalarımızı büyütüp kadınlar için de etkinlik yapmak istedik. El örgüsü, boncuk, yiyecek kim ne üretiyorsa birlikte yapıyoruz. Burada toplanarak sohbet ediyor, birbirimizin ruhunu besleyerek, hayatta yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Herkesin bir sorunu olduğunu görerek hem ruhlarımızı iyileştiriyor hem üretip dönüştürüyoruz. Bunlar, daha küçük adımlar. Bence bir insan isterse, her şeyi başarabilir. Kadınlar da bir yola inanıyorsa, adım atsınlar” diye konuştu.