Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: 'Tatlı Sert programını kıskanıyorum'

Müge Anlı’nın yeni yarışma programının konuğu televizyon dünyasının deneyimli ismi Acun Ilıcalı oldu. Yıllarını ekranlara adamış iki usta ismin bir araya gelmesi izleyicilerde büyük heyecan yaratırken, Ilıcalı’nın Anlı hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

“TATLI SERT’İ ÇOK KISKANIYORUM”

Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getiren Acun Ilıcalı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını imrenerek izlediğini belirtti. Ilıcalı, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve 'Ah keşke bizde olsa' dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Ünlü televizyoncu, “Tatlı Sert’te olmam pek mümkün değildi” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

MÜGE ANLI’DAN NAZİK TEŞEKKÜR

Programın sonunda Müge Anlı, Acun Ilıcalı’ya konuk olduğu için teşekkür etti. “Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim” diyen Anlı, Ilıcalı’nın program sonrası yapacağı bağışa da dikkat çekerek şu sözleri kullandı: “Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun.”