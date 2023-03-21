Acun Ilıcalı duyurdu! Gibi dizisinin 4. sezon tarihi belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip Gibi dizisinin 4. sezon yayın tarihi açıklandı.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de yayınlanan Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin senaristliğini üstlendiği Gibi dizisi için beklenen haber geldi. Hayranlarının merakla beklediği 4. sezon tarihi açıklandı.
31 MART'TA BAŞLIYOR
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayın hayatına devam eden dizi 31 Mart Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.
Acun Ilıcalı yeni sezon duyurusu sosyal medya hesabından, "Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma #Exxen’de başlıyor.." notuyla paylaştı.
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