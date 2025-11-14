Acun Ilıcalı, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: 'O şimdi söylemesin'

Acun Ilıcalı, eşi Çağla Ilıcalı ile birlikte 'Yan Yana' filminin galasına katıldı.

Film galasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın hazırlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü yapımcı, yeni sezonun Ünlüler–Gönüllüler formatıyla ekrana geleceğini belirtirken sohbet sırasında yaşanan bir an geceye damgasını vurdu.

"O ŞİMDİ SÖYLEMESİN"

Muhabirler, sohbetin bir bölümünde Ilıcalı'nın yanında bulunan eşi Çağla Ilıcalı'ya dönerek, "Siz neler söylemek istersiniz?" diye sordu. Acun Ilıcalı soruyu duyar duymaz hızlıca araya girerek, "O şimdi söylemesin" dedi. Bu müdahale, galada kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

"BU SENE ÇOK İDDİALIYIZ"

Survivor seçmelerinden geldiğini belirten Ilıcalı, "Bu sene çok iddialıyız. Seyircilerimizin çok ilgi göstereceği bir kadro hazırladık" diyerek yeni sezon çalışmalarının yoğun tempoda devam ettiğini aktardı. Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna dahil olacak sürpriz bir isim için de ipucu verdi: "Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında açıklayacağız" dedi.