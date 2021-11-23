Acun Ilıcalı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız" dedi.
Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi öğrencileriyle buluşan Acun Ilıcalı, Survivor 2022'yle alakalı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri" ifadelerini kullandı.
Survivor 2022 All Star'ın Ocak ayı itibarıyla ekrana gelmeye başlayacak. MasterChef Türkiye'nin büyük finali ise Survivor başlamadan yapılacak.
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