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Acun Ilıcalı'ya kötü haber! 'Hasan Can Kaya Exxen'le yollarını ayırıyor' iddiası

Acun Ilıcalı'ya kötü haber! 'Hasan Can Kaya Exxen'le yollarını ayırıyor' iddiası

20.06.2025 17:35:00
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Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı'ya kötü haber! 'Hasan Can Kaya Exxen'le yollarını ayırıyor' iddiası

YouTube projesi olarak başlayıp Acun Ilıcalı’nın büyük bir yatırımla Exxen’e transfer ettiği “Konuşanlar” programı hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Hasan Can Kaya’nın, dijital platform Exxen ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’deki Asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, bu kez de sahibi olduğu dijital platform Exxen’de büyük bir kayıp yaşamak üzere olduğu iddia edildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkiye’nin en çok izlenen komedyenlerinden Hasan Can Kaya, Exxen’de yayınlanan fenomen programı Konuşanlar ile yollarını ayırma aşamasına geldi.

İlk olarak YouTube’da yayın hayatına başlayan ve ardından Exxen'e transfer olan Konuşanlar, kısa sürede platformun en çok izlenen ve en çok konuşulan içeriklerinden biri haline gelmişti. Ancak Hasan Can Kaya’nın aldığı sürpriz kararla bu iş birliğini sonlandırması dijital yayıncılık dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kulis bilgilerine göre Hasan Can Kaya’ya birçok farklı dijital platformdan teklif geldiği öğrenildi. Ancak ünlü komedyenin henüz yeni sezon için herhangi bir platformla resmi bir anlaşma imzalamadığı belirtildi.

Bu ayrılığın ardından Hasan Can Kaya’nın yoluna hangi platformda devam edeceği, hem sektör temsilcileri hem de milyonlarca izleyicisi tarafından merakla bekleniyor. 

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