Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki önde gelen temsilcilerinden 'Adamlar' faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Peki, 'Adamlar'grubu dağıldı mı? 'Adamlar' grubunun üyeleri kim? 'Adamlar' konserlerini neden iptal etti?

'ADAMLAR' GRUBU DAĞILDI MI?

Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."

'ADAMLAR' GRUBUNUN ÜYELERİ KİM?

Adamlar, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan 2014 yılında kurulmuş bir Türk rock grubudur.

TAKİP LİSTESİNDEKİ EKSİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Türk alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Adamlar, sosyal medyada dikkat çeken bir ayrıntıyla gündeme geldi. Grubun resmi Instagram hesabı, diğer üyeleri takip ederken gitarist Gürhan Öğütücü’yü listesinde bulundurmuyor.