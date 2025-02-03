Adana'da hasat sonrası 10 kilodan 1 kilo çıkıyor: Kilosu 25 TL

Adana'da portakal, mandalina ve turuncun kabuğu hasat sonrası çamaşır iplerine asılıp ekonomiye kazandırılıyor. 10 kilodan 1 kilo çıkan kabuğun kilosu ise 25 TL'den satışa sunuluyor.

Adana'da hasat sonrası 10 kilodan 1 kilo çıkıyor: Kilosu 25 TL
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:20

Adana'da portakal, mandalina ve turunç hasadı başladı.

Hasat sonrası kabukları soyulup kurutulan ürünlerin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

"10 KİLODAN 1 KİLO KABUK ÇIKIYOR"

Çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ekonomiye kazandırılan ürünlere ilişkin konuşan Ahmet Yiğenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"10 kilodan 1 kilo kabuk çıkıyor. Ağaçlarda kalınca ağaçlara zarar veriyor biz de topluyoruz. Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor. Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toptancılara satılıyor, Ege bölgesine gidiyor. Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz."


Etiketler: #Adana #portakal #hasat

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