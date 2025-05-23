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'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

23.05.2025 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BKM'nin yapımcılığını, yönetmen Çağan Irmak'ın ise yönetmenliğini üstleneceği projede, bir diğer Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW İLE TANINIYORDU

Usta oyuncu Kemal Sunal'a, Güldür Güldür Show'daki, Ozan karakteriyle tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.


Adile Naşit'in hayatını anlatacak olan filmde Adile Naşit'e ise Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü'nü kazanan oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

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