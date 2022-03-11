Adım adım ehliyet yenileme nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme işlemleri son sürat devam ediyor. Kullanıcılar ehliyetlerin nasıl değiştirileceğini, fiyatının ne kadar olduğunu ve başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylarıyla ehliyet yenileme rehberi...
Ehliyet yenilemek için gereken süre yaklaşıyor. İşte para yüklemeden, başvuru işlemlerine dair tüm sürecin detayları...
NEDEN YENİLEMELİYİM?
İçişleri Bakanlığı tarafından çipli olarak tasarlanan yeni ehliyetler, güvenlik açısından çok daha gelişmiş oldukları için tüm sürücülerin yeni ehliyet almaları gerekiyor.
YENİLEME NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden sürücü belgesi değişim randevusu almalısınız.
İnternet sitesi yerine Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak da randevu alabilirsiniz. Randevunuzu, ikametgah adresiniz dışındaki bir nüfus müdürlüğünden de alabilirsiniz.
SON TARİH NEDİR?
Eski ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen karar, 1 Ocak 2016 tarihine ait. Ehliyet yenileme işlemi için ise son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir.
ÜCRET NEREYE ÖDENECEK, NE KADAR ÖDENECEK?
Eski ehliyetinizi yeni ehliyetle değiştirecekseniz ödemeniz gereken tutar yani Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Çalıntı, kayıp ya da başka bir nedenle yeni ehliyetinizi yenileyecekseniz ödemeniz gereken tutar 345 TL olarak belirlenmiştir.
HANGİ BANKALARA ÖDEME YAPILACAK?
Akbank
Aktif Yatırım Bankası
Albaraka Türk
Alternatifbank
Denizbank
QNB Finansbank
Denizbank
HSBC
ING Bank
Kuveyt Türk
Odea Bank
Şekerbank
Ziraat Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Finans Katılım
Garanti Bankası
Halk Bankası
İş Bankası
Vakıflar Bankası
Vakıf Katılım
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Katılım
PTT şubeleri
Türk Emlak Katılım
GEREKLİ EVRAKLAR HANGİLERİ?
Kimlik belgesi
Sağlık raporu
Ücret makbuzu
Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubu beyanı
Adli sicil belgesi
RANDEVU NASIL ALINIR?
Randevu almak için gerekli adımlar şu şekilde:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasını açın.
Sürücü Belgesi seçeneğine tıklayın.
Kabul Ediyorum butonuna tıklayın.
Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin.
Devam Et butonuna tıklayın.
İl ve ilçe seçimi yapın
İleri butonuna tıklayın.
Randevuyu kimin için alacağınızı seçin.
Randevu tarihini ve saatini belirleyin.
Bilgilerinizi gözden geçirin ve onaylayın.
NE ZAMAN TESLİM EDİLİR?
Bu süre değişiklik gösterse de genel olarak 1 hafta ile 15 gün arasında elinize ulaşacaktır.
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