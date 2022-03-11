Adım adım ehliyet yenileme nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

11 Mart 2022 Cuma, 10:43

Ehliyet yenilemek için gereken süre yaklaşıyor. İşte para yüklemeden, başvuru işlemlerine dair tüm sürecin detayları...

NEDEN YENİLEMELİYİM?

İçişleri Bakanlığı tarafından çipli olarak tasarlanan yeni ehliyetler, güvenlik açısından çok daha gelişmiş oldukları için tüm sürücülerin yeni ehliyet almaları gerekiyor.

YENİLEME NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden sürücü belgesi değişim randevusu almalısınız.

İnternet sitesi yerine Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak da randevu alabilirsiniz. Randevunuzu, ikametgah adresiniz dışındaki bir nüfus müdürlüğünden de alabilirsiniz.

SON TARİH NEDİR?

Eski ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen karar, 1 Ocak 2016 tarihine ait. Ehliyet yenileme işlemi için ise son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir.

ÜCRET NEREYE ÖDENECEK, NE KADAR ÖDENECEK?

Eski ehliyetinizi yeni ehliyetle değiştirecekseniz ödemeniz gereken tutar yani Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Çalıntı, kayıp ya da başka bir nedenle yeni ehliyetinizi yenileyecekseniz ödemeniz gereken tutar 345 TL olarak belirlenmiştir.

HANGİ BANKALARA ÖDEME YAPILACAK?

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk

Alternatifbank

Denizbank

QNB Finansbank

Denizbank

HSBC

ING Bank

Kuveyt Türk

Odea Bank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Finans Katılım

Garanti Bankası

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Katılım

PTT şubeleri

Türk Emlak Katılım

GEREKLİ EVRAKLAR HANGİLERİ?

Kimlik belgesi

Sağlık raporu

Ücret makbuzu

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu beyanı

Adli sicil belgesi

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu almak için gerekli adımlar şu şekilde:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasını açın.

Sürücü Belgesi seçeneğine tıklayın.

Kabul Ediyorum butonuna tıklayın.

Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin.

Devam Et butonuna tıklayın.

İl ve ilçe seçimi yapın

İleri butonuna tıklayın.

Randevuyu kimin için alacağınızı seçin.

Randevu tarihini ve saatini belirleyin.

Bilgilerinizi gözden geçirin ve onaylayın.

NE ZAMAN TESLİM EDİLİR?

Bu süre değişiklik gösterse de genel olarak 1 hafta ile 15 gün arasında elinize ulaşacaktır.