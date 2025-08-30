Hakim, savcı ve avukatları yakından ilgilendiren adli tatil; dava süreçlerinin, duruşmaların ve hukuki işlemlerin belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmesine olanak tanıyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, yasal düzenleme gereği 31 Ağustos’ta sona eriyor. Yani mahkemelerde tam kapasiteyle çalışmaların yeniden başlayacağı tarih 1 Eylül olarak belirleniyor.

YENİ ADLİ YIL 2025-2026 DÖNEMİ

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte gözler 2025-2026 adli yıl takvimine çevrilmiş durumda. Yargıtay, Danıştay ve ilk derece mahkemeleri dahil olmak üzere tüm yargı mercileri, 1 Eylül itibarıyla yeniden tam kapasiteyle işlem yapmaya başlayacak.