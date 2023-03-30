Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy cephesinden ilk açıklama! Büyük aşk iddiası!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:18

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:18

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırarken dizide Seyran karakterine can veren Afra Saraçoğlu'da gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bir süre oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Afra Saraçoğlu'nun Kubra dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Magazin dünyasını sallayan iddiaya günlerdir ne Çağatay Ulusoy ne de Afra Saraçoğlu'ndan bir açıklama gelmemişti. Bugün ise iddialara dikkat çeken bir açıklama geldi.

TV8'E AÇIKLAMA YAPTI

Saraçoğlu cephesinden 2. Sayfa programına yapılan açıklamada, "Kesinlikle doğru değil, yalan" denildi. Ayrıca, "Afra 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay ile oynadı ve ona çok saygı duyuyor bir büyüğü olarak" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama ile aşk dedikodularının önüne geçilmiş oldu.

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk iddialarına ilişkin konuşan Mert Yazıcıoğlu, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:





"Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik."





Afra Saraçoğlu'nun ardından Mert Yazıcıoğlu'nun, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisiyle seyirci karşısında olan Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Dilan Çiçek Deniz en büyük çıkışını Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle yakalamıştı.