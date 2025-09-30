Ağız yaralarını hızlıca iyileştiriyor, ağrıları azaltıyor: Aftlara iyi gelen 7 doğal çözüm

Ağız içindeki küçük ama oldukça ağrılı yaralar olarak bilinen aftlar, konuşmayı, yemek yemeyi ve hatta su içmeyi bile zorlaştırabilir. Stres, bağışıklık düşüklüğü, vitamin eksiklikleri veya ağız içi tahrişler aft oluşumunu tetikleyebilir. Neyse ki aftlara iyi gelen doğal yöntemler sayesinde bu şikayetleri hafifletmek mümkündür. Peki, ağız yaralarınızı hızlıca iyileştiren etkili yöntemler nelerdir? İşte, aftlara iyi gelen 7 doğal çözüm...

AFTLARA İYİ GELEN 7 DOĞAL ÇÖZÜM

1. Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su, aft yaralarının kurumasını ve daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip günde birkaç kez gargara yapabilirsiniz.

2. Karbonat çözeltisi

Karbonat, ağız içindeki asit dengesini düzenler ve aftların iyileşme sürecini hızlandırır. Bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat ekleyip gargara yapılabilir.

3. Bal ve zeytinyağı karışımı

Doğal antibakteriyel özelliğe sahip bal ile zeytinyağı karışımı, aftlı bölgeyi yatıştırır. Bir çay kaşığı bal ile birkaç damla zeytinyağını karıştırıp doğrudan aftın üzerine sürebilirsiniz.

4. Aloe vera jeli

Aloe vera, aft yaralarının iyileşmesini destekleyen güçlü bir bitkidir. Saf aloe vera jelini aftın üzerine sürerek hem ağrıyı azaltabilir hem de iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

5. Hindistan cevizi yağı

Antibakteriyel özelliği sayesinde aftlara iyi gelen doğal yağlardan biridir. Temiz bir kulak çubuğu yardımıyla aftın üzerine uygulanabilir.

6. Papatya çayı ile kompres

Papatya çayı anti-inflamatuar özelliğiyle aft yaralarının iltihabını azaltır. Demlenmiş ve soğumuş papatya çayına batırılan pamuk ile aftlı bölgeye kompres yapılabilir.

7. Soğuk uygulama

Buz parçasını doğrudan aftlı bölgeye uygulamak, ağrıyı hafifletir ve şişliği azaltır.