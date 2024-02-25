Ağlayarak duyurdu... 'Çürük raporu' verilmeyen Mükremin Gezgin askere gidiyor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:38

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:38

TikTok hesabında hamilelik senaryosu kurgulayarak tüm Türkiye'nin dikkatini çeken ve ardından da kurgusu nedeniyle gözaltına alınan Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde de bir çevirme sırasında asker kaçağı çıktığını açıklamıştı.

Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmasına ise "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek duruma isyan etmişti.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.

E-devlet kontrolü sırasında askerlik olayının iptal olmadığını fark eden Mükremin Gezgin, ayın 30'una kadar tecilli olduğunu ve sonrasında da askere gitmesi gerektiğini gözyaşları içerisinde açıkladı.