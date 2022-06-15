Mükremin Gezgin'le ilgili Alaattin Çakıcı'nın danışmanı da harekete geçti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:56

Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'le ilgili olarak yargıya başvuranlar arasında suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın danışmanı olarak bilinen Ferhat Aydoğan da yer aldı.

Ferhat Aydoğan, videoların ardından bebeğin ailesinden, hastane yönetiminden ve Mükremin Gezgin'den şikayetçi oldu.

Aydoğan şikayetinde şu ifadeleri kullandı;

"Başta Mükremin Gezgin olmak üzere, videoya alet edilen ve psikolojik, ruhsal gelişimi olumsuz yönde etkilenebilecek olan bebeğin ailesinden, ebeveynlik görevlerini yerine getirmedikleri ve çocuğun haklarını hiçe sayarak bir alet gibi kullanılmasına aracı oldukları için şikayetçiyim.

Ayrıca, bu suça alet olan hastane yönetiminden ve suça sessiz kalarak, ortak olarak eylemin işlendiği sırada Mükremin Gezgin isimli şahısla birlikte hareket eden ilgili doktor, hemşire ve hasta bakıcılardan şikayetçiyim.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın devreye girerek hastane hakkında soruşturma başlatmasını ve bu kurum hakkında gereğinin yapılmasını,

Ayrıca, bu suça yardım eden ve ortak olan sağlık personelinin meslekten ihraç edilmesi hakkında şikayetçiyim. Sergiledikleri tutum ve davranış hem özel hastanelerin hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm sağlık örgütünün itibarını zedelemiş, töhmet altında bırakmıştır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesini ve videodaki bebeğin ailesinden alınarak Devlet korumasına alınmasını kamu adına talep ediyorum.

Henüz bebek aşamasında ailenin çocuğuna gösterdiği bu sorumsuz davranış çocuğun bu aile ile ileride daha vahim durumlar içerisine itileceğinin bir göstergesi ve kanıtıdır."