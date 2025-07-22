AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan AGS'ye toplam 411 bin 805 aday başvurdu. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS Akademi Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi ile MEB-AGS (AGS,ÖABT) sınav sonuç tarihi belli oldu. Buna göre AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yaparak sonuç bilgilerine erişebilecek.

AGS SINAV DEĞERLENDİRME

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.