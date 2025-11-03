Devekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülhan neden öldü?

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Ahmet Gülhan, 1940 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Sinema oyuncusu Yalçın Gülhan’ın kardeşi olan sanatçı, Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Motor Bölümü’nü tamamladıktan sonra Akşam Teknik Okulu Makine Bölümü’nden mezun oldu.

Lise yıllarında futbol ve atletizm ile ilgilenen Gülhan, kısa sürede dikkat çeken bir sporcu haline geldi. Atletizme Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde başladı ve ilk yılında İstanbul Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Tiyatroya Başlangıcı

Ahmet Gülhan’ın tiyatroya adımı, Milli Türk Talebe Birliği’nde görev yaptığı döneme denk geldi. 1960 yılında Birliğin İstanbul İcra Konseyi Başkanı olarak görev yaparken, Birlik Tiyatrosu’nda sahne alan bir arkadaşının rahatsızlanması üzerine “Duvarların Ötesi” adlı oyunda sahneye çıktı.

Bu tesadüf, onun tiyatroya olan ilgisini kalıcı hale getirdi. Performansını izleyen Cahide Sonku, Gülhan’a profesyonel bir teklif sundu. Böylece sanatçı, Cahit Irgat ve Cahide Sonku’nun kurduğu Cahitler Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro yaşamına adım attı.

Devekuşu Kabare ve Tef Kabare Dönemi

Ahmet Gülhan, 1967 yılında Haldun Taner’in öncülüğünde, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi kurdu. Bu tiyatro, toplumsal taşlamayı mizahla harmanlayan yapısıyla Türk sahne sanatlarında bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

Sanatçı, burada birçok oyunda sahneye çıktı, yöneticilik yaptı ve kabare kültürünün Türkiye’de tanınmasına katkı sundu. 1978 yılında Haldun Taner ile birlikte Devekuşu Kabare’den ayrılan Gülhan, Tef Kabare’yi kurarak bu çizgisini sürdürdü.

Oyunculuk Kariyeri ve Eserleri

Ahmet Gülhan, kariyeri boyunca çoğu Devekuşu Kabare olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol aldı. Oyunculuk kariyeri boyunca sahne performanslarıyla olduğu kadar yönetmenlik çalışmalarıyla da öne çıktı.

Televizyon dünyasında ise özellikle “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi yapımlardaki unutulmaz karakterleriyle tanındı. Ayrıca birçok sinema ve televizyon filminde de rol alarak Türk tiyatrosu ile televizyonun birleştiği dönemin önemli yüzlerinden biri oldu.