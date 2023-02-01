Ahmet Kural'dan korkutan haber: 5 saat sürdü
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, belinden ameliyat oldu. Kural'ın osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu için masaya yattığı öğrenildi.
Bir süredir sağlık soruları yaşayan ünlü oyuncu Ahmet Kural, belinden operasyon geçirdi.
Kural önceki gün Çağlayan’daki özel bir hastanede yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.
Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural’ın, normal odaya alındığı öğrenildi.
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