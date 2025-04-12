Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:27

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, hesabından eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Berk Çetin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Berk Çetin kimdir? Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin kaç yaşında, nereli?

BERK ÇETİN KİMDİR?

Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin, jokeylik kariyeriyle tanınan bir isimdir. Atlı binicilikle ilgilenen Çetin, çeşitli müsabakalarda yer almış ve Bor Binicilik Kulübü'nde aktif olarak faaliyet göstermiştir.

BERK ÇETİN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Berk Çetin, eğitimini Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde tamamlamış aynı zamanda özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli sosyal medya platformlarında tanınmaya başlamış ve bu sayede daha geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

NE OLMUŞTU?

Danla Bilic ve Berk Çetin arasındaki olay, özellikle 2025 yılının Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından yaşanan şiddet, taciz ve tehditlerle gündeme geldi. Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sürekli takip edilip tacize uğradığını ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını iddia etti.