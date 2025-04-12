Basel kimdir? Basel neden tutuklandı? Basel'in gerçek adı ne?

Sosyal medyada 'Basel' ismi ile tanınan fenomen isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Basel kimdir? Basel neden tutuklandı? Basel'in gerçek adı ne?

Basel kimdir? Basel neden tutuklandı? Basel'in gerçek adı ne?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:41

Daha önce Saraçhane eylemleri ve boykot çağrıları hakkında gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen fenomen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Basel kimdir? Basel neden tutuklandı? Basel'in gerçek adı ne?

BASEL KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Popüler sosyal medya platformu X'te yüz binden fazla takipçisi olan 'Basel'in gerçek ismi Bekir Aslan'dır. 

BASEL NEDEN TUTUKLANDI?

Daha önce Saraçhane eylemleri ve boykot çağrıları hakkında gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen fenomen Bekir Aslan tutuklandı. Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen 'Basel'in tutuklama kararını avukatı duyurdu.

 'Basel' ayrıca tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları yazdı:

"O kadar saçma ve mesnetsiz iddalarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmustur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını younda getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'a İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım."


Etiketler: #basel #kimdir? #kim #tutuklama

İlgili Haberler

Veysel Tiryaki kimdir? Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?

Veysel Tiryaki kimdir? Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
Berk Çetin kimdir? Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin kaç yaşında, nereli?

Berk Çetin kimdir? Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin kaç yaşında, nereli?
Afimico Pululu kimdir? Beşiktaş'ın istediği Afimico Pululu kaç yaşında, nereli? Afimico Pululu'nun kariyeri ve hayatı

Afimico Pululu kimdir? Beşiktaş'ın istediği Afimico Pululu kaç yaşında, nereli? Afimico Pululu'nun kariyeri ve hayatı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler