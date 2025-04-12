Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:41

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:41

Daha önce Saraçhane eylemleri ve boykot çağrıları hakkında gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen fenomen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Basel kimdir? Basel neden tutuklandı? Basel'in gerçek adı ne?

BASEL KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Popüler sosyal medya platformu X'te yüz binden fazla takipçisi olan 'Basel'in gerçek ismi Bekir Aslan'dır.

BASEL NEDEN TUTUKLANDI?

Daha önce Saraçhane eylemleri ve boykot çağrıları hakkında gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen fenomen Bekir Aslan tutuklandı. Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen 'Basel'in tutuklama kararını avukatı duyurdu.

'Basel' ayrıca tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları yazdı:

"O kadar saçma ve mesnetsiz iddalarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmustur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını younda getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'a İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım."