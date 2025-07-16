Ahraz kelimesi Devlet Bahçeli'nin açıklaması ile gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarına "Ben ahrazım" ifadesi üzerine 'ahraz' kelimesi merak konusu oldu. Peki, Ahraz ne demek? Ahraz kelimesinin anlamı ne? Ahraz ne anlama geliyor?

AHRAZ NE DEMEK?

Ahraz, konuşma yetisi bulunmayan ya da çeşitli nedenlerle konuşamayan kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçede ve Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bu ifade, günümüzde tıbbi veya sosyal bağlamda çok sık tercih edilmemektedir.

AHRAZ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ahraz kelimesi, yalnızca fizyolojik bir durumu tanımlamakla kalmaz; edebî metinlerde mecazi anlamda da kullanılarak sessizlik, suskunluk ya da derdini dile getirememe hâllerine işaret edebilir.

Günümüzde, bu tür durumları tanımlamak için “konuşma engelli” veya “iletişim bozukluğu yaşayan birey” gibi daha kapsayıcı ve saygılı ifadeler tercih edilmektedir.

AHRAZ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ahraz:

Konuşamayan, dilsiz kimse.

Bu tanım, kelimenin doğrudan anlamını açık ve net biçimde yansıtır.

AHRAZ KELİMESİNİN KÖKENİ

Ahraz kelimesi, Arapça kökenlidir. Arapça “أخرس” (ahras) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

“Ahras” → Dilsiz, konuşamayan kişi

“Ahraz” → Aynı anlamla Türkçede yer bulmuştur

Osmanlıca metinlerde, adli kayıtlarda ve tıbbi belgelerde sıkça karşımıza çıkar.

NE OLMUŞTU?

Ahraz kelimesi Devlet Bahçeli’nin konuşması üzerine gündem oldu. DEM Parti İmralı Heyeti’nin Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan’ın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, kendisinden açıklama bekleyen gazetecilere “Ben ahrazım” ifadesini kullandı.