Ahu Sungur meslektaşlarına sitem etti: 'Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak'

Ahu Sungur, adını vermediği meslektaşlarına, sosyal medya hesabından mesleklerini iyi yapmadıklarını belirterek göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 14:41
Ahu Sungur meslektaşlarına sitem etti: 'Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak'
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Esra Dermancıoğlu'ndan sonra Ahu Sungur da adını vermediği oyuncu meslektaşlarına sitem etti. Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına veryansın etti. Dermancıoğlu, "Utandım. Orada onlar değil, ben olmalıydım" derken Sungur, meslektaşlarının mesleğin kıymetini bilmediklerini dile getirdi.

Ahu Sungur, günümüz oyuncularının, oyunculuğun ünlülükle karıştırdığını, yarıçıplak olmanının oyunculuk olamadığını ve oyunculuk mesleğinin kıymetini bilmeyen meslektaşlarını eleştirdi.

Ahu Sungur; "Oyunculuk, çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde; ünlülükle karıştırırlar. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikârdır maalesef. Gerçek oyuncular, bir disiplinden gelirler, performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; yarıçıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir" dedi.

Yarıçıplaklıktan duyduğu rahatsızlağada deyinen Ahu Sungur; "Seksapalite; sizi çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur. Seksapal, kişinin durumu kostümle sınırlayamazsınız mesela. O durum, o kişinin doğasından gelen bir olgudur. Saçını savuruşunda belki gülüşünde, duruşunda. Şu an etrafıma baktığımda çoğunluk sadece yarıçıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vaziyet alan bir yarıçıplaklılık. Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak... Çiğ." ifadelerini kullandı.


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