atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nde Murat karakterine hayat veren Burak Dakak'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
BURAK DAKAK KİMDİR?
Burak Dakak 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.
BURAK DAKAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Doğruluk Ekseni - Servet
Geniş Aile - Akif
Kendi Okulumuza Doğru
Ezel - Mert - Show
Kolej Günlüğü - Arda
Nizama Adanmış Ruhlar - Ekip 1 - Mesut
Hıyanet Sarmalı - Küçük Savaş Dağhan
Benim Adım Gültepe - Fevzi
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Şehzade Mehmed
Umuda Kelepçe Vurulmaz - Onur
Diriliş Ertuğrul - Şehzade Gıyâseddin Keyhüsrev
Gülperi - Hasan Taşkın
Çukur - Akın Koçovalı
Güzel Günler - Mihran Yakut
Karadut - Bora Karca - atv
Aile Saadeti - Murat
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi - Mürsel / Ateş Demirdelen
Prens - II. Mehmed