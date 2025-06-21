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Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli?

Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli?

21.06.2025 22:19:00
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Haber Merkezi
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Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli?

Burak Dakak'ın yaşamı yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Dakak'ın hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli?

atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nde Murat karakterine hayat veren Burak Dakak'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Murat'ı Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.

BURAK DAKAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Doğruluk Ekseni - Servet

Geniş Aile - Akif

Kendi Okulumuza Doğru

Ezel - Mert - Show

Kolej Günlüğü - Arda

Nizama Adanmış Ruhlar - Ekip 1 - Mesut

Hıyanet Sarmalı - Küçük Savaş Dağhan

Benim Adım Gültepe - Fevzi

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Şehzade Mehmed

Umuda Kelepçe Vurulmaz - Onur

Diriliş Ertuğrul - Şehzade Gıyâseddin Keyhüsrev

Gülperi - Hasan Taşkın

Çukur - Akın Koçovalı

Güzel Günler - Mihran Yakut

Karadut - Bora Karca - atv

Aile Saadeti - Murat

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi - Mürsel / Ateş Demirdelen

Prens - II. Mehmed

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