Ailesi şikayetçi olmuştu: Fatma Girik’in ölümünde 'ihmal' iddiasında savcılık kararını verdi!

Usta oyuncu Fatma Girik’in 24 Ocak 2022’de Covid-19 kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ailesi tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla İstanbul Ulus’taki özel hastane ve refakatçi hakkında savcılığa başvurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, yürüttüğü incelemeyi tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, Fatma Girik’in ölümünde herhangi bir ihmalin bulunmadığına kanaat getirilerek "kovuşturmaya yer olmadığı"na hükmedildi. Kararda, şüpheli sıfatıyla hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ile birlikte hastanede görevli hekimler yer aldı.

"DOĞAL SÜREÇ"

Savcılık, soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun yanı sıra enfeksiyon ve göğüs hastalıkları alanında uzman isimlerin görüşlerine başvurdu. Hazırlanan raporlarda, Fatma Girik’in yaşı 78, mevcut sağlık durumu ve Covid-19’un klinik seyri dikkate alındığında ölümün doğal bir süreç sonucunda gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, yapılan tıbbi müdahalelerde herhangi bir ihmale ya da kusura rastlanmadığı vurgulandı.

İLK TEST NEGATİF İKİNCİ TEST POZİTİF

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Girik’e ilk yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak 21 Ocak’ta yapılan ikinci testte pozitif bulguya rastlandı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine solunum sıkıntısı ve çoklu organ yetmezliği belirtileri gösteren Girik, yoğun bakıma alındı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

"TIBBEN DOĞRU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, “Tıbbi müdahalede gerekli özenin gösterildiği ve hekimlik uygulamalarının tıbben doğru şekilde yerine getirildiği” ifade edilerek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.