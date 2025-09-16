Ailesinde kanser geçmişi olan erkekler risk altında

Prof. Dr. Erdal Kukul, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, prostat kanserinde erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Prof. Dr. Kukul, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2022 verilerine göre her yıl 1,46 milyon yeni vaka ve 396 bin yaşam kaybı bildiriliyor. Yaşlanan nüfusla birlikte bu rakamların önümüzdeki yıllarda iki katına çıkması bekleniyor. Bu tablo, erken tanının ve etkin tedavilere erişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

PSA TESTİ DOĞRU YAŞTA VE DOĞRU KİŞİYE UYGULANMALI

Prostat kanserini yalnızca yaşlıların hastalığı olarak görmek yanlış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kukul, risk gruplarına işaret etti: “Yaş arttıkça risk yükselir ama tek başına bu yeterli değildir. Ailesinde prostat kanseri olan, BRCA gen mutasyonu taşıyan veya bazı etnik gruplara mensup erkekler çok daha yüksek risk altındadır. PSA testi hayat kurtarıcıdır ama doğru kişiye, doğru yaşta uygulanmalıdır. Genel olarak 50 yaşından itibaren bir kez ölçüm yapmak uygunken, ailesinde öykü olanlarda 45, BRCA mutasyonu taşıyanlarda ise 40 yaşında başlamalıdır. Şüpheli sonuçlarda çok parametreli prostat MR’ı, gereksiz biyopsilerin önüne geçmeye yardımcı olur.”

ERKEN TANI VE YENİ TEDAVİLER UMUT VERİYOR

Prof. Dr. Kukul, prostat kanserinin erken yakalandığında yüksek oranda tedavi edilebildiğini vurguladı: “Doğru zamanda yapılan kontroller ve kişiselleştirilmiş tedaviyle bu hastalıkla baş etmek mümkündür. Bazı hastalarda yalnızca izlem yeterli olurken, cerrahi ve radyoterapi hâlâ etkinliğini koruyor. İleri evre hastalıkta ise hedefe yönelik ve akıllı ilaçlar yüz güldürücü sonuçlar veriyor.”

Sağlıklı Yaşam Prostat Sağlığını Koruyor

Prostat kanserinden korunmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Kukul, “50 yaşından itibaren –yüksek risklilerde daha erken– yılda en az bir kez PSA testi yaptırın. İdeal kiloyu koruyun, düzenli egzersiz yapın ve sigarayı bırakın. Sebze, meyve ve tam tahıllardan zengin, işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme de vücudu korumaya yardımcı olur” dedi.