Ajda Pekkan'ndan 'Fırsatçılık yapıyor' iddiasına karşı çok sert tepki
Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, Ajda Pekkan hakkında 'fırsatçılık' iddiası ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı iddialara ateş püskürdü, hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Türk pop müziğinin 'süperstar'ı Ajda Pekkan, Sarıyer’deki 6 odalı, yüzme havuzlu lüks villasını üç yıl önce satma kararı almıştı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük İstanbul depremi beklentisi megakentte 'en güvenli' ilçelere ilgiyi artırmıştı. Ajda Pekkan'ın depreme karşı görece düşük riskli olarak nitelendirilen Sarıyer ilçesindeki evini fahiş fiyatla satmaya çalıştığı öne sürüldü.
'ÇOK ÇİRKİN HABERLER'
Ajda Pekkan, söz konusu haberlere karşı dava yoluna gideceğine söyledi.
Magazinsortie.com adlı internet sitesine konuşan Ajda Pekkan, “Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum'' dedi.
Pekkan adını karalamaya yönelik haberleri ortaya atanlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
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