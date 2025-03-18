Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Ajet yurt dışı kampanyası kampanyası tarihleri
Ajet 19 euro/dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası başlattı. 27 bin 500 koltukla sınırlı olan kampanyada yurt dışı çıkışlı ve Türkiye çıkışlı paketler bulunuyor. Peki, Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Ajet yurt dışı kampanyası kampanyası tarihleri
Ajet yurt dışı kampanyası basic paketi için geçerlidir ve seyahat severler biletlerini AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden satın alabilecek. Peki, Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Ajet yurt dışı kampanyası kampanyası tarihleri
AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
Ajet tarafından başlatılan 19 euro/dolardan başlayan yurt dışı indirimli bilet kampanyası 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
İlgililer, 18 Mart 2025 – 19 Mart 2025 tarihleri aralığında indirimli biletleri alabilecek.
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI ŞARTLARI
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları içeriyor.
Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir ancak gidiş dönüş biletlerinde de geçerli olacaktır.
Sadece Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
İndirim kampanyası 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir ve AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
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