Aksaray'da hasat zamanı: Tarlada 2, tezgahta 15 TL
Patates üretimin de Türkiye’de ilk 10 arasına giren Aksaray’da hasat başladı. Tarlada kilosu 2 lira olan patates tezgahta 10 ila 15 liradan yurttaşa satıldı.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da patates hasadı başladı. Tarım ve hayvancılıkta birçok alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Aksaray patates üretiminde de Türkiye’de ilk 10 il arasında bulunuyor.
TARLADA 2 TEZGAHTA 15 LİRA
Aksaraylı üreticiler ektikleri patatesi toplamak için tarlalarda hummalı bir çalışmaya girerken, patates tarladan tüccara 2 liradan satılıyor. Pazarcı esnafına gelene kadar fiyatı 8 liraya kadar çıkan patates pazarda ise 10 ile 15 lira arasında vatandaşla buluşuyor.
"REKOLTE DÜŞÜK, HİÇ KAZANMIYORUZ"
Bu yıl patates üretiminde rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken patates üreticisi Aşire Bacık, tarlada 2 lira olan patatesin pazarda 10 liraya verildiğini söyledi. Üreticinin kazanmadığına da değinen Aşire Bacık, “2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekolte de epey düşük. Biz 2 liraya veriyoruz Pazar da 10 lira. Hiç kazanmıyoruz. Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ama pazarda 10 liraya veriyorlar. Yerine göre 12 ile 15 lira arasında değişiyor. Onlar kazanıyor ama çiftçi zararda” dedi.
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