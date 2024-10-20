Aksaray'da hasat zamanı: Tarlada 2, tezgahta 15 TL

Patates üretimin de Türkiye’de ilk 10 arasına giren Aksaray’da hasat başladı. Tarlada kilosu 2 lira olan patates tezgahta 10 ila 15 liradan yurttaşa satıldı.

Aksaray'da hasat zamanı: Tarlada 2, tezgahta 15 TL
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:12

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da patates hasadı başladı. Tarım ve hayvancılıkta birçok alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Aksaray patates üretiminde de Türkiye’de ilk 10 il arasında bulunuyor.

TARLADA 2 TEZGAHTA 15 LİRA

Aksaraylı üreticiler ektikleri patatesi toplamak için tarlalarda hummalı bir çalışmaya girerken, patates tarladan tüccara 2 liradan satılıyor. Pazarcı esnafına gelene kadar fiyatı 8 liraya kadar çıkan patates pazarda ise 10 ile 15 lira arasında vatandaşla buluşuyor.

"REKOLTE DÜŞÜK, HİÇ KAZANMIYORUZ"

Bu yıl patates üretiminde rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken patates üreticisi Aşire Bacık, tarlada 2 lira olan patatesin pazarda 10 liraya verildiğini söyledi. Üreticinin kazanmadığına da değinen Aşire Bacık, “2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekolte de epey düşük. Biz 2 liraya veriyoruz Pazar da 10 lira. Hiç kazanmıyoruz. Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ama pazarda 10 liraya veriyorlar. Yerine göre 12 ile 15 lira arasında değişiyor. Onlar kazanıyor ama çiftçi zararda” dedi.


Etiketler: #aksaray #Hasad #patates

İlgili Haberler

Hatay'da hasat başladı: Kilosu 120 TL

Hatay'da hasat başladı: Kilosu 120 TL
Darende'de hasat başladı: Bin 300 rakımlı ovada yetişiyor

Darende'de hasat başladı: Bin 300 rakımlı ovada yetişiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler