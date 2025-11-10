Şubat ayında sürpriz bir kararla boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, sosyal medya üzerinden yeni bir tartışma yaşadı. Turhan, eski eşinin kendisini komedyen Aksel Gürel ile aldattığını iddia etti. Peki, Aksel Gürel kimdir? Komedyen Aksel Gürel kaç yaşında, nereli?

AKSEL GÜREL KİMDİR?

'Stand-up' sahnelerinde zaman zaman adı geçen komedyen Aksel Gürel ile ilgili olarak kamuya açık, doğrulanmış çok az bilgi bulunmaktadır.

Yaşına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Bazı sosyal kaynaklarda "93 İstanbul doğumlu" ifadelerine rastlanmaktadır.

AKSEL GÜREL DENİZ BAĞDAŞ İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Son yıllarda ürettiği içerikler ile sosyal medyada en çok izlenen komedyenler arasında yer alan Özgür Turhan, şubat ayında paylaştığı gönderiyle eşi Deniz Bağdaş ile boşandıklarını duyurdu.

Deniz Bağdaş, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük üzerinden, eski eşi Özgür Turhan'ın şimdiki sevgilisi Sena Bilgin'e yönelik eleştiride bulundu.

Bağdaş, Bilgin'i çocuğunun doğum gününde kendisinden rol çalmakla suçlarken, eski eşi Özgür Turhan hakkında ise 'şiddet faili' iddiasında bulundu.

Turhan, söz konusu paylaşımın ardından eski eşi Bağdaş'ın kendisini evli oldukları dönemde komedyen Aksel Gürel ile aldattığını belirtirken, eski eşinin kendisinden 'para koparmak' için haksız bir şekilde şiddet iddiasında bulunduğunu öne sürdü.