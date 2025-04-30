Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:28

Akshaya Tritiya, Hindu takvimine göre önemli bir festival günüdür. Birçok insan, bu günü hayır işlerinde bulunarak, bağışlar yaparak veya dini ritüeller gerçekleştirerek kutlar. Peki, Akshaya Tritiya nedir? Akshaya Tritiya gününde ne yapılır?

AKSHAYA TRİTİYA GÜNÜ NEDİR?

Akshaya Tritiya günü, şans, bereket ve başarı getirdiğine inanılan kutsal bir gündür. Bu özel günde yeni başlangıçlar yapmak, hayır işleri yapmak, altın ve değerli eşya almak, meditasyon ve olumlu niyetlerle günü geçirmek geleneksel olarak yapılır

AKSHAYA TRİTİYA GÜNÜ NE YAPILIR?

Akshaya Tritiya gününde yapılması gerekenler şu şekilde özetlenmiştir;

Yeni işlere başlamak, evlenmek, ev veya iş yeri almak gibi önemli başlangıçlar için en uğurlu gün olarak görülür.

Altın ve değerli mücevher alımı yaygın bir gelenektir; bu tür yatırımların bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle "yılın altın günü" olarak da anılır.

Hayırseverlik yapmak, bağışlarda bulunmak ve dini ritüeller gerçekleştirmek önemlidir.

Meditasyon, dilek yazma ve olumlu niyetlerle günü değerlendirmek tavsiye edilir. Özellikle dileklerin yazılıp bir ritüel kutusunda saklanması ve sonraki yıl yakılması gibi uygulamalar yapılır.

Olumsuz konuşmalardan kaçınılır, olumlu cümleler kurulur ve dostlarla paylaşımda bulunulur.

Bazı kültürlerde irmik helvası (aşure) gibi özel tatlılar yapılır ve paylaşılır.