Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:16

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Yuvamız İstanbul kreşlerinde kayıt dönemi başladı. 3-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan 111 çocuk etkinlik merkezinin yanı sıra 17 merkezin daha açılacağı bildirildi. Peki, Yuvamız İstanbul etkinlik merkezleri başvuru tarihleri nedir? İBB kreşlerine kaç yaş grubu başvurabilir?

İBB YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 2025- 2026 hizmet dönemi için başvurular 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasından yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

17 YENİ MERKEZ HİZMETE GİRİYOR

Aktif olarak hizmet sağlanan 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne yeni dönemde 17 yeni merkez daha ekleniyor. Sancaktepe, Kartal, Ataşehir Kayışdağı, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Pendik, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Akgül Sokak, Maltepe Fındıklı, Tuzla Aydıntepe, Eyüpsultan Emniyettepe, Sancaktepe Atatürk, Pendik Çamçeşme Kiptaş, Tuzla, Çekmeköy Sultançiftliği, Şişli Eskişehir, Kartal Soğanlık’ta başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlayacak.