Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:42

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:42

Afet farkındalık eğitimi, bireylerin ve toplumların olası afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak için verilen sistematik bir eğitim sürecidir. Peki, Afet farkındalık eğitimi nedir? Afet farkındalık eğitimi nasıl alınır?

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ NEDİR?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak?.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti.

Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak belirlediklerini aktararak, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE İÇERİĞİ

Afet farkındalık eğitimlerinde genellikle şu konular ele alınır:

Afet türleri ve riskler: Deprem, sel, yangın, heyelan gibi afetlerin özellikleri ve olası etkileri.

Önleyici önlemler: Afet riskini azaltmak için alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemler.

Acil durum çantası hazırlığı: Afet anında ihtiyaç duyulacak temel malzemelerin belirlenmesi.

Tahliye ve toplanma alanları: Afet sonrası güvenli alanlara ulaşım yöntemleri.

İlk yardım bilgileri: Basit ama hayat kurtarıcı ilk yardım uygulamaları.

Bu eğitimler sayesinde bireyler, sadece kendi güvenliklerini değil, çevresindeki insanların güvenliğini de sağlamaya yardımcı olur.

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Türkiye gibi doğal afet riski yüksek ülkelerde, afet farkındalık eğitimi almak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bilinçli bireyler sayesinde afetlerin olumsuz etkileri minimize edilebilir. Ayrıca eğitimli bir toplum:

Afet anında doğru ve hızlı hareket eder,

Kriz yönetiminde etkin rol alır,

Toplumsal dayanışmayı artırır,

Maddi ve manevi kayıpları azaltır.

Özellikle çocuklardan yaşlılara kadar herkesin bu eğitimlerden geçmesi, toplumun afetlere karşı direncini ciddi şekilde artırır.

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ NEREDEN ALINIR?

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş, ücretsiz ya da sertifikalı afet farkındalık eğitimleri düzenlemektedir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) başta olmak üzere belediyeler, okullar ve özel kuruluşlar bu konuda çeşitli programlar sunar. Ayrıca online platformlar üzerinden de afet farkındalık eğitimlerine katılmak mümkündür.